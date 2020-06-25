2020-06-25T09:56:58+03:00
Происшествия

Уральцу за восемь спиленных сосен грозит семь лет тюрьмы

Все это было сделано нелегально и причинило РФ ущерб в 515 тысяч
Мария Трапезникова
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Уральцу за восемь спиленных сосен грозит семь лет тюрьмыУральцу за восемь спиленных сосен грозит семь лет тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ачитском районе Свердловской области под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в незаконной рубке леса. В марте этого года на особо защищенном участке мужчина спилил восемь деревьев сосны общим объемом 16,102 кубометра.

- Действиями обвиняемого причинен ущерб РФ в сумме свыше 515 тысяч рублей, что является особо крупным размером, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры. – В интересах государства к мужчине был предъявлен иск.

Кроме того, Красноуфимский районный суд наложил арест на имущество мужчина общей стоимостью в 55 тысяч рублей. На него завели уголовное дело и передали в суд. теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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