25 Июнь 2020 2020-06-25T09:56:58+03:00

Уральцу за восемь спиленных сосен грозит семь лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все это было сделано нелегально и причинило РФ ущерб в 515 тысяч

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В Ачитском районе Свердловской области под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в незаконной рубке леса. В марте этого года на особо защищенном участке мужчина спилил восемь деревьев сосны общим объемом 16,102 кубометра.

- Действиями обвиняемого причинен ущерб РФ в сумме свыше 515 тысяч рублей, что является особо крупным размером, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры. – В интересах государства к мужчине был предъявлен иск.

Кроме того, Красноуфимский районный суд наложил арест на имущество мужчина общей стоимостью в 55 тысяч рублей. На него завели уголовное дело и передали в суд. теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU