Сварщик из Челябинска украл у екатеринбуржца 10 тысяч с карты, привязанной к потерянному телефону

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:26:17+03:00

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Полицейские Екатеринбурга поймали жителя Челябинской области, которого подозревают в краже денег с банковского счета екатеринбуржца. Дело в том, что чуть раньше в полицию поступило заявление от мужчины, который рассказал, что его маленький сын забыл во дворе дома его телефон. А когда вернулся за ним, гаджета на месте уже не было.

Оказалось, что к номеру телефона была привязана банковская карта. Через некоторое время мужчине стали приходить уведомления о том, что с его счета снимают деньги. Средства уходили на оплату сотовой связи неизвестных абонентов, а также на перевод на другие карты. Всего таким образом было списано порядка 10 тысяч. После этого мужчина пошел в полицию.

- Оперативного уголовного розыска установили личность человека, который незаконно ей пользовался. Вскоре он был задержан на территории Челябинской области, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Им оказался 36-летний, ранее судимый житель Кыштыма, который работал сварщиком.

Свою вину он признал и рассказал, что в то время он находился в Екатеринбурге проездом. В один из дней он заметил на скамейке сотовый и решил его забрать. Гаджет он сдал в ломбард, а сим-карту вставил в свой телефон. Сначала он просто звонил, а потом узнал, что к нему привязана карта. И стал снимать деньги. В итоге, на мужчину завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU