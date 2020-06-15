На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» снова вводят реверсивное движение

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:30:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером, 15 июня, на 55-м километре трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган», рядом с поселком Марамзино, дорожники вводят реверсивное движение. Ограничения продлятся с 20:00 15 июня по 03:00 16 июня. На участке Свердловская железная дорога будет снова ремонтировать жд переезд.

- Движение автомобильного транспорта будет реверсивным, машины будут пропускать в одностороннем порядке, - объяснили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также заранее планировать маршрут и рассчитывать время.

ИСТОЧНИК KP.RU