2020-06-15T08:30:39+03:00
Общество

На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» снова вводят реверсивное движение

На 55-м километре будут ремонтировать жд переезд
Мария Трапезникова
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На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» снова вводят реверсивное движениеНа трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» снова вводят реверсивное движениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня вечером, 15 июня, на 55-м километре трассы Р-354 «ЕкатеринбургШадринскКурган», рядом с поселком Марамзино, дорожники вводят реверсивное движение. Ограничения продлятся с 20:00 15 июня по 03:00 16 июня. На участке Свердловская железная дорога будет снова ремонтировать жд переезд.

- Движение автомобильного транспорта будет реверсивным, машины будут пропускать в одностороннем порядке, - объяснили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также заранее планировать маршрут и рассчитывать время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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