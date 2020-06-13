Нужна ли справка об отсутствии коронавируса, чтобы выехать за пределы Свердловской области: ответ губернатора

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:12:29+03:00

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С 1 июля в России возобновляется внутренний туризм. В связи с этим многих свердловчан интересует вопрос: нужны ли какие-то особые документы, разрешения и справки об отсутствии коронавируса, чтобы выбраться за пределы области. На него ответил на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

- Прежде всего, нужно помнить о том, что эпидситуация везде разная, и меры, которые вводят для обеспечения безопасности своих жителей главы регионов, несколько отличаются, - предупредил губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, лучше всего перед поездкой уточнить режим въезда в тот регион, куда вы собрались съездить, по «горячей линии» по коронавирусу. А если вы едете на базу отдыха или в санаторий, то условия пребывания следует уточнить непосредственно в организации.

- Как правило, для санитарно-курортного лечения и пребывания детей в загородных лагерях отдыха необходима справка об эпидблагополучии адреса, но об этих требованиях вас должны уведомить в момент покупки путевки, - добавил губернатор. – Каких-то особых условий для выезда из нашего региона здоровых людей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU