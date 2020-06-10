Не могли дождаться денег четыре месяца: уральский бизнесмен задолжал 30 миллионов своим работникам

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:48:58+03:00

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В Березовском, пригороде Екатеринбурга, под суд отправили 36-летнего местного бизнесмена, которого обвиняют в невыплате зарплаты 341 своему сотруднику. Мужчина был гендиректором ООО «Инновационные машины». Сама организация была зарегистрирована на территории Ленинского района Екатеринбурга, однако «центральный офис» находился в Березовском. А производственные площадки – в поселке Буланаш Артемовского района и в Сызрани Самарской области.

- Он не выплачивал зарплату своим сотрудникам в период с ноября 2017 по февраль 2018 года – то есть четыре месяца, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Хотя возможность у него была. Общая сумма задолженности составила больше 29 миллионов.

При этом через расчетные счета компании в это время прошли деньги в сумме больше 68 миллионов, которые были потрачены на другие цели. На пять машин и незавершенные изделия компании наложили арест – стоимость составила больше 9 миллионов.

На руководителя завели уголовное дело и направили в Березовский суд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU