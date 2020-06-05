2020-06-05T15:10:35+03:00
Общество

«Такси-корона»: по Екатеринбургу круглосуточно курсируют микроавтобусы для перевозки горожан с подозрением на коронавирус

Смена каждого водителя длится 12 часов
Лев ИСТОМИН
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Бригады работают круглосуточно. Фото: Facebook Алексея ВихареваБригады работают круглосуточно. Фото: Facebook Алексея Вихарева
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С 1 июня по Екатеринбургу курсируют три микроавтобуса для перевозки в медицинские учреждения горожан с подозрением на коронавирус. Транспорт, который курсирует в круглосуточном режиме, помогает разгрузить экипажи скорой помощи, работающие в эти месяце на износ.

Организацией работы микроавтобусов занимался депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Фото: Facebook Алексея Вихарева

Фото: Facebook Алексея Вихарева

- Нужно это для того, чтобы хоть немного разгрузить экипажи скорой помощи, они работают на износ. Сейчас самый пик. Медики, со своим особым чувством юмора, окрестили эти машины «Такси-корона», - говорит депутат.

Работа микроавтообусов по доставке горожан с подозрением на коронавирус.Видео: Facebook Алексея Вихарева

Чаще всего на микроавтобусах в больницы доставляют мам с детьми. На адрес выезжают по требованию медперсонала в сопровождении медсестры. Район работы не ограничен, поэтому курсируют микроавтобусы по всему Екатеринбургу. После каждой поездки автомобиль обрабатывается. Каждая бригада работает в специальных защитных костюмах.

Фото: Facebook Алексея Вихарева

Фото: Facebook Алексея Вихарева

- Думал, что будет страшно. Но нет, очень тяжело просто, непростая работа. Но пока справляемся, - рассказывает водитель одного из микроавтобусов Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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