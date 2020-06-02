Уральский ракетостроитель опроверг слова Кудрина по поводу Илона Маска

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:51:16+03:00

Есть ли шанс у отечественного ракетостроения? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Счетной палаты заявил, что американец снизил стоимость доставки грузов на орбиту в 10 раз

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В последний день весны председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин написал в своем Twitter о том, что Россия в космической отрасли отстала навсегда.

В качестве примера политик привел запуск корабля Илоном Маском, после чего стоимость доставки 1 килограмма груза на орбиту упала в 10 раз.

«Роскосмос доставляет 1 килограмм за 6 тысяч долларов, а Илон Маск доставляет за чуть более 600 долларов», - пишет Алексей Кудрин.

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С этим примером не согласился председатель Совета главных конструкторов Свердловской области, экс-директор НПО Автоматики Леонид Шалимов.

- Кудрин, наверное, огромный специалист в космонавтике. Такие цифры приводит, что вызывает большое сомнение. У нас специалисты Счетной палаты привыкли к бухгалтерским учетам. Если сравнить стоимость запуска FALCON-9 и «Протона», то они сопоставимы. Это 50-60 миллионов долларов в первой случае, и 60 миллионов – во втором, - рассказал Леонид Шалимов в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Леонид Шалимов почти полвека занимается ракетостроением

По его словам Леонида Шалимова, Маск прав в том, что использует первую ступень для нескольких запусков, и траты на сам пуск (как говорит Илон) снижаются в два раза.

- Маск погорячился по поводу снижения трат в два раза, но это действительно помогает сэкономить. Поэтому цифра о снижении стоимости доставки килограмма груза в 10 раз не соответствует дейсвительности, - говорит Леонид Шалимов. – И мне жаль, что Счетная палата пользуется сведениями, которые к космической отрасли не имеют никакого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU