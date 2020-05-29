«Зарубил топором и забрал пиво»: на Урале мужчину обвиняют в убийстве

29 Май 2020 2020-05-29T12:38:17+03:00

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Утром 27 мая в одном из домов в поселке Монетный под Березовским было обнаружено тело местного жителя со следами насильственной смерти. После этого следователи завели дело об убийстве.

Убитым оказался 59-летний местный житель, который до этого был судим. Подозрение сыщиков пало на другого мужчину, который нашел труп.

- В ходе дальнейших следственных мероприятий мужчина, первый обнаружившим убитого, стал путаться в своих показаниях, что дало основания следователям СКР и оперативникам уголовного розыска полиции сомневаться в достоверности его слов. Последующие следственные действия позволили изобличить мужчину в совершении убийства, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В итоге мужчина признался в убийстве и рассказал, что поссорился с погибшим во время застолья. Также он рассказал, что преступление совершил при помощи топора, который после убийства выкинул в речку. Сейчас выброшенный вещдок ищут при помощи криминалистической техники, а именно магнитного трала.

- Подозреваемый в совершении преступления и ранее был не в ладах с законом, имеет 7 судимостей - в 1978, 1980, 1983, 1986, 1992, 2000 и 2015 годах привлекался к уголовной ответственности по различным статьям Уголовного кодекса. Орудие преступления - топор - злоумышленник сбросил в местный водоём, дабы спрятать вещественное доказательство, скрываясь с места происшествия, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемый известен под прозвищем «Колчан». Мужчины поссорились из-за того, что оскорбили друг друга. Уладить эту ссору не получилось, тогда нападавший взялся за топор. Когда он уходил с места преступления, то прихватил с собой пиво.

ИСТОЧНИК KP.RU