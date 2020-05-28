2020-05-28T17:33:42+03:00
Коронавирус Covid-19

ГИБДД Серова закрыли на карантин

Помещение будет закрыто до особого распоряжения Роспотребнадзора
Алина СУРИНА
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На карантине отделение ГИБДД Серова будет находиться до распоряжения РоспотребнадзораНа карантине отделение ГИБДД Серова будет находиться до распоряжения РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ
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ГИБДД Серова закрыли на карантин. Помещение будет закрыто до особого распоряжения Роспотребнадзора. Информацию об этом подтвердил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

- Подразделение ГИБДД ОВД Серова, за исключением инспекторов ДПС, работающих непосредственно по обеспечению безопасности дорожного движения на трассах, действительно временно не функционирует по причине принятия мер реагирования карантинного характера, - рассказал Валерий Горелых.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области отметил, что все мероприятия по оказанию населению государственных услуг перенесли в ГИБДД ОВД Краснотурьинска.

По предварительным данным, в отделении ГИБДД Серова были зафиксированы факты заражения коронавирусом. В региональном оперштабе не стали комментировать ситуацию и попросили обращаться в ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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