2020-05-16T11:47:40+03:00
Происшествия

Житель Екатеринбурга угнал «Suzuki» за полмиллиона, найдя на земле ключи, оброненные хозяином

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Данил СВЕЧКОВ
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Злоумышленник ранее был неоднократно судим. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по ЕкатеринбургуЗлоумышленник ранее был неоднократно судим. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
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В полицию Екатеринбурга за помощью обратился владелец иномарки «Suzuki» стоимостью 536 тысяч рублей. Он сообщил, что кто-то похитил его машину из двора дома в переулке Коротком.

- В ходе разбирательств установлено, что один комплект ключей владелец обронил при выходе из иномарки и, не заметив этого, ушел домой, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Мимо «Suzuki» проходил мужчина и, заметив брелок, открыл и уехал на иномарке.

После этого злоумышленник нашел в салоне номер владельца иномарки и отправил ему СМС с местом, где он припарковался. Когда владелец прибыл туда, то увидел не только свою иномарку, но и ее похитителя. Тот передал владельцу ключи.

- На место прибыл наряд полиции, который задержал злоумышленника, - добавляют в ведомстве. - Им оказался нигде не работающий ранее неоднократно судимый за разбой, подделку документов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, местный житель.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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