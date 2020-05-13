Ловец покемонов Соколовский станет участником нового реалити-шоу

13 Май 2020 2020-05-13T17:09:43+03:00

Восьми популярным блогерам предстоит найти ответы на эти вопросы в новом реалити-шоу «Остров героев» на ТНТ

Изменить размер текста: A A

Телеканал ТНТ анонсировал выход нового реалити-шоу «Остров героев», в котором примут участие восемь популярных блогеров — Нелли Ермолаева, Владимир Маркони, Тамара Турава, Евгения Искандарова, Сергей Косенко, Ирина Пинчук, ловец покемонов с Урала Руслан Соколовский и Никита Atikin.

Все они отправятся на необитаемый остров Мого-Мого в Жемчужном архипелаге Панамы. На острове блогеры проведут всего неделю. И за это время им придется пережить трансформацию, которую участники аналогичных телевизионных проектов переживают за 40 дней.

Напомним, никому неизвестный уральский блогер Руслан Соколовкий внезапно стал популярен на весь мир летом 2016. Правда гоняться за ним стали не только молоденькие фанатки, но и сотрудники ФСБ, полицейские и следователи. Силовики нашли в его роликах оскорбление чувств верующих и экстремизм и бросили Соколовского за решетку.

В общей сложности в СИЗО он провел 8 месяцев. Еще полтора длился сам суд, во время которого обвинять Руслана приходили десятки оскорбленных верующих. В итоге прокуратура запросила для Соколовского 3,5 года реального срока в колонии общего режима, но судья не стала с этим соглашаться, и заменила тюрьму на условный срок. Теперь же Руслан недоволен и этим решением.

ИСТОЧНИК KP.RU