Уральские заключенные за месяц сшили полтора миллиона масок

13 Май 2020 2020-05-13T09:15:43+03:00

Первый заказ получили в ИК-2 в Екатеринбурге, затем подключились другие колонии

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Уральские заключенные с начала апреля сумели сшить порядка полутора миллионов защитных масок. Первый заказ получили в ИК-2 в Екатеринбурге, в конце марта – тогда была пошита партия в три тысячи штук для одного из медцентров. Потом счет заказов на маски от сторонних заказчиков из их материала пошел на миллионы.

- Многие сотни осужденных теперь задействованы в этом виде производства, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – По указанию начальника ГУФСИН генерала Александра Федорова и именно на швейное производство и был сделан акцент еще в 2018 году. Многие швейные цеха в ГУФСИН перешли на двух- и трехсменную работу, сотни портных выпускают профучилище ежегодно, закуплены сотни единиц нового швейного оборудования.

Рекордсменами по шитью масок стала ИК-5 в Нижнем Тагиле, которая изготовила на сегодняшний день порядка 400 тысяч масок. В ИК-3 и ИК-16 в Краснотурьинске заключенные произвели, по данным на 10 мая, 420 тысяч масок.

К изготовлению защитных масок подключились ИК-47 в Каменске-Уральском и ИК-46 в Невьянке. А в ИК-3 сегодня стали шить не только маски, но защитные костюмы и медицинские халаты.

ИСТОЧНИК KP.RU