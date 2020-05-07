2020-05-07T12:56:41+03:00
Общество

Обнимаются, смеются, танцуют: уральцы вместе с Сашей Гагариным и его дочкой сняли трогательный клип на самоизоляции

Его основой стали архивные кадры поклонников со всего мира [видео]
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Уральские киношники из Red Pepper Film вместе с Сашей Гагариным из группы «Сансара» и его дочкой Марго сняли клип на самоизоляции, на песню «Все хотят обниматься». Но не простой, а с воспоминаниями фанатов. Основной для него стали кадры, которые артистам присылали поклонники со всего мира – она поделились тем, по чему сильнее всего скучают, и чем займутся, как только самоизоляция подойдет к концу.

- «Все хотят обниматься» — нечаянная радость, пришедшая в голову ещё в конце прошлого года, - рассказывает об идее появления самой песни Саша Гагарин. — Мы вообще-то обсуждали с нашим музыкантом Сашей Бганцевым некоторые психологические аспекты отношений. Из дружеского диспута и появилась песня, которая получила в эти дни новые смыслы в связи с известными событиями. Все хотят обниматься. Не бойтесь в этом признаться и, пожалуйста, будьте здоровы.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

На кадрах видеоряда – счастливые лица, улыбки, смех, объятия и поцелуи, и даже котики, которые тоже делают нас на самоизоляции чуточку счастливыми. Свои видео киношникам прислали больше 60 человек, почтив се они вошли в итоговый вариант клипа.

- Из-за введенного режима самоизоляции у нас сорвались съемки клипа на эту песню. И, казалось, жизнь встала на паузу. Но когда от «Атомстройкомплекса» поступило предложил сделать клип в таком формате, мы были рады, а главное поняли, что все будет хорошо, - рассказал продюсер Pepper Film Игорь Кузнецов. – Хотелось, чтобы люди отвлеклись от тяжелой повседневной рутины и улыбнулись. Перебирая свои архивы, люди как будто отправились в виртуальные путешествия по лучшим моментам их жизни.

Сансара и О!Марго - Все хотят обниматься | Все будет хорошо!.Саша Гагарин вместе с дочкой сняли клип с участием уральцев на самоизоляции Видео: "Атомстройкомплекс"

Клип вышел благодаря поддержке строительной компании Екатеринбурга «Атомстройкомплекс», в рамках рекламной кампании «Все будет хорошо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Обнимаются, смеются, танцуют: уральцы вместе с Сашей Гагариным и его дочкой сняли трогательный клип на самоизоляции
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