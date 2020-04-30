Можно ли передвигаться на машине по Свердловской области: отвечает губернатор

30 Апр 2020 2020-04-30T18:44:47+03:00

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Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев на своей странице в Instagram. Сегодня губернатор рассказал об ограничительных мерах, касающихся поездок за город на автомобиле в майские праздники. Глава региона отметил, что цель введенных в регионе ограничений из-за коронавируса одна – по максимуму исключить контакты людей и создать условия для социального дистанцирования.

- Именно в майские праздники большинство наших людей проводит большую часть садово-огородных работ. И совершенно ясно, что этот год не станет исключением, - написал Евгений Куйвашев. - Эпидимиологическая ситуация, безусловно, накладывает на всех нас определенные ограничения. Так, целью поездки на дачу должна быть именно работа на участке или самоизоляция.

Главное, отметил губернатор, чтобы длительный выезд за город не использовался людьми для отдыха в компании друзей. Такде Евгений Куйвашев попросил уральцев соблюдать все меры предосторожности по дороге на дачу и исключить все контакты с соседями по участку. Кроме того не стоит забывать об активности клещей.

По словам Евгения Куйвашева, законодательно поездки за город ничем не ограничены - по дорогам можно передвигаться свободно. Напомним, что единственная ограничительная мера, касающаяся поездок на автомобиле - это количество пассажиров в салоне. Если вы собрались ехать за город не в компании родственников, то в машине должно находится не более двух человек.

ИСТОЧНИК KP.RU