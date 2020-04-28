2020-04-28T14:44:54+03:00
Общество

Свердловские дошкольники на самоизоляции через Zoom изучают ПДД

Для школьников ГИБДД тоже подготовила программу обучения
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Во время режима самоизоляции сотрудники ГИБДД по Свердловской области проводят различные онлайн-уроки для дошкольников и школьников, на которых рассказывают им о правилах дорожного движения. Их занимают не только уроками, но также конкурсами, тестированием и забавными короткими видеолекциями.

- Например, для тавдинских школьников урок с участием инспектора по пропаганде городской ГИБДД организовали на площадке местной школы искусств, - рассказали в областной ГИБДД. – В онлайн-урок по безопасности на дороге включены обязанности пешеходов, правила перехода дороги. Большая часть урока посвящена обязанностям велосипедов.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Помимо уроков, полицейские в родительские чаты и электронные дневники школьников рассылают тематические материалы по безопасности на дороге. Дошкольники участвуют в конкурсах рисунков, посвященных ПДД, играют дома, обыгрывая дорожные ситуации, а также с помощью взрослых монтируют тематические видеоролики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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