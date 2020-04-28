Свердловские дошкольники на самоизоляции через Zoom изучают ПДД

28 Апр 2020 2020-04-28T14:44:54+03:00

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Во время режима самоизоляции сотрудники ГИБДД по Свердловской области проводят различные онлайн-уроки для дошкольников и школьников, на которых рассказывают им о правилах дорожного движения. Их занимают не только уроками, но также конкурсами, тестированием и забавными короткими видеолекциями.

- Например, для тавдинских школьников урок с участием инспектора по пропаганде городской ГИБДД организовали на площадке местной школы искусств, - рассказали в областной ГИБДД. – В онлайн-урок по безопасности на дороге включены обязанности пешеходов, правила перехода дороги. Большая часть урока посвящена обязанностям велосипедов.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Помимо уроков, полицейские в родительские чаты и электронные дневники школьников рассылают тематические материалы по безопасности на дороге. Дошкольники участвуют в конкурсах рисунков, посвященных ПДД, играют дома, обыгрывая дорожные ситуации, а также с помощью взрослых монтируют тематические видеоролики.

ИСТОЧНИК KP.RU