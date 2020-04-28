Уральский олигарх из Госдумы поздравил медиков, но отказал в покупке жизненно важного аппарата

28 Апр 2020 2020-04-28T13:06:14+03:00

Пока современное оборудование есть не во всех больницах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зелимхан Муцоев заявил, что не имеет права помогать больнице и сослался на закон

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НЕЧЕМ ЛЕЧИТЬ

В Первоуральске Свердловской области, как и по всему региону немало свердловчан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А современного оборудования для помощи в сложных ситуациях не хватает.

Эту проблему несколько лет назад обозначил заведующий кардиологическим отделением Первоуральской больницы №1, врач-кардиолог Вадим Кучумов. Медицинскому учреждению нужно новое оборудование, в том числе и ангиограф – аппарат для экстренной помощи пациентам с инфарктом миокарда.

Городские общественники во главе с бывшим депутатом Заксобрания Свердловской области Денисом Носковым обратились за помощью к депутату Госдумы от Первоуральского городского округа, состоятельному бизнесмену, который на протяжении нескольких лет попадал в список богатейших людей России, Зелимхану Муцоеву.

Запрос от общественников. Фото: скан документа

ОТКАЗ В ЗАКОНЕ

В своем письме активисты попросили помочь купить ангиограф, который поможет жителям Первоуральска, а также соседних городов – Ревды и Дегтярска.

Однако, депутат не стал откликаться на просьбу горожан, прислав в ответ письмо. В документе указано, что помочь Зелимхан Муцоев в этой ситуации не может, так как его ограничивает закон.

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- В ответ от депутата пришла отписка, в которой депутат сослался на отсутствие у него полномочий по покупке аппарата из бюджета, - рассказывает Денис Носков. – Для чего надо было ссылаться на государственный бюджет не совсем понятно. Депутат мог бы ответить прямо, что не желает, и не будет решать проблему.

В ответе говорится, что в запросе есть просьба об оказании материальной помощи на социально значимые нужны. Однако перечень полномочий депутата Госдумы не предусматривает распоряжение бюджетными деньгами.

- Таким образом, оказание помощи на расходы, изложенные в обращении, не входит в компетенцию депутата Государственной думы ФС РФ. Просьба, изложенная в обращении, в рамках соблюдения законодательства РФ не может быть выполнена, - говорится в ответе за подписью Зелимхана Муцоева.

Фото: скан ответа депутата Госдумы

КУПИЛ МАСКИ

28 апреля в России отмечают День работника Скорой помощи. Сегодня в период коронавируса сотрудники этой службы находятся на передовой. Именно они часто первыми оказываются в контакте с зараженными COVID-19 уральцами.

В этот день депутат Госдумы Зелимхан Муцоев поздравил медиков с профессиональным праздником.

- Очень важно, чтобы Служба скорой помощи была оснащена всеми необходимыми средствами, чтобы медики чувствовали себя в безопасности. На днях я перечислил больницам избирательного округа материальную помощь для приобретения средств индивидуальной защиты, - написал депутат Госдумы на своей страничке в Facebook.

Вопрос с покупкой ангиографа так и не решен. В Минздраве ранее сообщали, что аппарат в реанимации появится в 2021 году, то есть через 6 лет после того, как проблема была обозначена.

Зелимхан Муцоев (крайний справа) с компании с Николаем Басковым и Филиппом КиркоровымФото: Анатолий ЖДАНОВ

Отметим, что за два года прошлых годы такие аппараты появились в больницах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Верхней Пышмы. Смета для приобретения ангиографа для реанимации Городской больницы Первоуральска готова. Между тем, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в городе находится по статистике на первом месте.

Стоит новый ангиограф около 30 миллионов рублей, срок его службы составляет минимум 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU