2020-04-27T20:11:13+03:00
Общество

В Свердловской области ищут мужчину без глаза и с татуировками на ступнях

Виктор Шмотьев пропал два дня назад
Алина СУРИНА
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Фото: ПСО ПрорывФото: ПСО Прорыв
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В Свердловской области ищут мужчину без глаза и с татуировками на ступнях. 64-летний Виктор Шмотьев пропал два дня назад в Алапаевском районе в поселке Бучина. Сейчас его поисками занимается полиция и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

- На момент пропажи был одет в черную куртку с белыми полосками, зеленую рубашку, китель синего цвета с черной полоской на спине, штаны черного цвета и носки черного цвета, - рассказали в ПСО «Прорыв».

За помощью к волонтерам обратились родственники Виктора, которые вернувшись домой обнаружили, что мужчина ушел. В ПСО «Прорыв» отметили ,что разыскиваемый может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: среднее.

Цвет глаз: серые.

Волосы: темные с сединой.

Особые приметы: отсутствует правый глаз. Ожег на правой ноге. Шрам от аппендицита. На ступнях татуировки.

Всех кому, что-либо известно о местонахождении Виктора Павловича, просят сообщить об этом руководителю поискового отряда Наталии по телефону 8 900 044 02 20.

Фото: ПСО Прорыв

Фото: ПСО Прорыв

ИСТОЧНИК KP.RU

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