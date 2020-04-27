В Свердловской области ищут мужчину без глаза и с татуировками на ступнях
В Свердловской области ищут мужчину без глаза и с татуировками на ступнях. 64-летний Виктор Шмотьев пропал два дня назад в Алапаевском районе в поселке Бучина. Сейчас его поисками занимается полиция и волонтеры поискового отряда «Прорыв».
- На момент пропажи был одет в черную куртку с белыми полосками, зеленую рубашку, китель синего цвета с черной полоской на спине, штаны черного цвета и носки черного цвета, - рассказали в ПСО «Прорыв».
За помощью к волонтерам обратились родственники Виктора, которые вернувшись домой обнаружили, что мужчина ушел. В ПСО «Прорыв» отметили ,что разыскиваемый может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы:
Рост: 170 см.
Телосложение: среднее.
Цвет глаз: серые.
Волосы: темные с сединой.
Особые приметы: отсутствует правый глаз. Ожег на правой ноге. Шрам от аппендицита. На ступнях татуировки.
Всех кому, что-либо известно о местонахождении Виктора Павловича, просят сообщить об этом руководителю поискового отряда Наталии по телефону 8 900 044 02 20.
Фото: ПСО Прорыв
ИСТОЧНИК KP.RU