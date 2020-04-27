Свердловский губернатор посоветовал уральцам провести летний отпуск дома

27 Апр 2020 2020-04-27T18:55:45+03:00

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Глава региона ответил на вопросы уральцев, касающиеся их отдыха в предстоящий летний сезон. Евгений Куйвашев не стал обнадеживать туристов, запланировавших поездки и посоветовал уральцам провести отпуск дома. Так, одному из уральцев, спросившего можно ли летом будет выехать с ребенком на море в пределах России, он ответил, что о внутренним туризме пока говорить не приходится.

- Понимаю, что вам как родителю хотелось бы исполнить желание ребенка побывать на море. Но риски сегодня очень велики. Ситуация далека от спокойной, рост заболеваемости продолжается, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. - Сейчас делать какие-либо прогнозы просто невозможно. Мнение специалистов о сроках спада заболеваемости и стабилизации ситуации разнятся.

Губернатор отметил, что в конце марта Ростуризм рекомендовал туристам рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия по стране до нормализации эпидемиологической обстановки. Что касается поездок заграницу, то здесь ситуация зависит от эпидемиологической ситуации в той стране в которую планируется поездка.

Евгений Куйвашев посоветовал все же не планировать путешествия заграницу сейчас. Один из обратившихся к главе региона уральцев в своем вопросе указал, что рассматривает перенос поездки на июнь из-за того, что оператор отказывает в возврате денег на путевку.

- В случае если речь идет о путешествии в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, вы можете потребовать расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, которых исходили стороны при его заключении, - написал губернатор. - К сожалению, я не могу вас обнадежить, ответственно заявив, что к июню ситуация стабилизируется, и все мы сможем вернуться к привычной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU