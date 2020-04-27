2020-04-27T19:50:20+03:00
Общество

Как оформить заявление на выплату самозанятым: рассказывает Свердловский фонд поддержки предпринимательства

В регионе зарегистрировано 12 348 самозанятых
Алина СУРИНА
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В фонд поступило уже больше 400 заявлений от самозанятых уральцевВ фонд поступило уже больше 400 заявлений от самозанятых уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области начался прием заявлений на выплаты самозанятым. Согласно решению губернатора все плательщики налога на профессиональный доход, зарегистрированные до 1 апреля 2020 года они имеют право на единоразовую выплату в размере 5 тысяч рублей. В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства рассказали, как самозанятым жителям Екатеринбурга и Свердловской области оформить выплаты.

- Самозанятым нужно зарегистрироваться на сайте фонда и в своем личном кабинете сформировать автоматически заявку через кнопку «Подать заявление». В течение нескольких дней деньги поступят на указанный в заявлении расчетный счет, - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Для того чтобы подать заявление, необходимо зарегистрироваться на сайте фонда в Личном кабинете как физическое лицо или как ИП, в зависимости от того, кем является самозанятый. Для формирования заявления понадобятся ИНН и банковские реквизиты. Далее нужно нажать кнопку «Подать заявление» и оно будет сформировано автоматически. После подачи заявления в течение трех рабочих дней фонд отправляет данные в ФНС. В течение трех-пяти рабочих дней ФНС сверяет все предоставленные данные. После получения подтвержденных данных от ФНС в течение трех рабочих дней самозанятый получает выплату на указанный в заявлении расчетный счет.

Сейчас в фонд поступило уже около 448 заявлений от самозанятых уральцев. Как рассказал заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, средства на выплаты направляются из областного бюджета, но деньги на счет уральцев будут поступать от фонда. Всего на выплаты в областном бюджете предусмотрено 61,7 миллионов рублей.

Общее количество самозанятых в Свердловской области, по данным налоговой службы, сейчас составляет 12 348 человек. Проверить себя в списке зарегистрированных самозанятых можно с помощью специального сервиса. В фонде отметили, что все случаи непопадания самозанятого в реестр выплат будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Все вопросы самозанятые уральцы могут задать по телефону «горячей линии» фонда 8 800 500 77 85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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