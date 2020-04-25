2020-04-25T18:08:15+03:00
Общество

Свердловчанам разрешили ездить на дачу без пропуска

До этого губернатор Евгений Куйвашев попросил жителей региона сидеть в «майские» праздники дома
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: личная страница в Instagram Евгения КуйвашеваФото: личная страница в Instagram Евгения Куйвашева
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Владимир Куйвашев объяснил, нужно ли брать пропуск для поездки на дачу. По словам главы региона, специальное разрешение для этих целей не понадобится.

- Если говорить о ситуации, в которой семья выезжает на дачу в целях самоизоляции, если люди соблюдают все гигиенические требования, масочный режим, режим социального дистанцирования, то такая поездка ни фактически, ни юридически не противоречит указу об особом режиме, - объявил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил о самоизоляции и необходимости сидеть дома. Ранее Евгений Куйвашев объявил, что не будет вводить пропуска во время «майских» праздников. Но тем, кто будет работать в период с 1 по 10 мая, необходимо взять документ у своего начальника, подтверждающий необходимость выходить из дома.

Напомним, за нарушение самоизоляции в Свердловской области предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь рабочих, прилетевших из Мурманска, попали в Камышловскую больницу с подозрением на коронавирус
Свердловчанам разрешили ездить на дачу без пропуска
Полицейские Екатеринбурга раздали тысячу масок нарушителям самоизоляции
Вынесли за 30 секунд: на Урале трое налетчиков в масках ограбили единственный в селе банкомат
Свердловчан предупредили о штормовом ветре на выходных
В Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус после аварии с легковушкой
Грабят, предлагая примерить отравленную маску: уральцев пугают очередным фейком
На Урале будут судить женщину пытавшуюся выдать свой кредит за действия мошенников
Как Чехия восстанавливается после пандемии коронавируса: опыт ресторатора из Екатеринбурга
Юлия Михалкова рассказала о своем выходе из дома во время самоизоляции
В Екатеринбурге иномарка от удара со встречным автомобилем перевернулась на крышу
В Свердловской области ввели дополнительные меры поддержки людей без определенного места жительства
ПСБ оформил первую ипотеку под 6% годовых в Свердловской области
В Екатеринбурге закроют движение по мосту у дублера Сибирского тракта
Подготовку работников массовых железнодорожных профессий на СвЖД перевели в дистанционный формат
В Свердловской области за сутки медики обследовали на коронавирус 3 778 человек
Выплату в пять тысяч рублей свердловские семьи с детьми получат до первого мая
ВТБ готов развивать дальнейшие механизмы, направленные на поддержку населения и отраслей экономики