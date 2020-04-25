Свердловчанам разрешили ездить на дачу без пропуска
Губернатор Свердловской области Владимир Куйвашев объяснил, нужно ли брать пропуск для поездки на дачу. По словам главы региона, специальное разрешение для этих целей не понадобится.
- Если говорить о ситуации, в которой семья выезжает на дачу в целях самоизоляции, если люди соблюдают все гигиенические требования, масочный режим, режим социального дистанцирования, то такая поездка ни фактически, ни юридически не противоречит указу об особом режиме, - объявил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Глава региона напомнил о самоизоляции и необходимости сидеть дома. Ранее Евгений Куйвашев объявил, что не будет вводить пропуска во время «майских» праздников. Но тем, кто будет работать в период с 1 по 10 мая, необходимо взять документ у своего начальника, подтверждающий необходимость выходить из дома.
Напомним, за нарушение самоизоляции в Свердловской области предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU