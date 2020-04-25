Свердловчанам разрешили ездить на дачу без пропуска

25 Апр 2020 2020-04-25T18:08:15+03:00

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Губернатор Свердловской области Владимир Куйвашев объяснил, нужно ли брать пропуск для поездки на дачу. По словам главы региона, специальное разрешение для этих целей не понадобится.

- Если говорить о ситуации, в которой семья выезжает на дачу в целях самоизоляции, если люди соблюдают все гигиенические требования, масочный режим, режим социального дистанцирования, то такая поездка ни фактически, ни юридически не противоречит указу об особом режиме, - объявил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил о самоизоляции и необходимости сидеть дома. Ранее Евгений Куйвашев объявил, что не будет вводить пропуска во время «майских» праздников. Но тем, кто будет работать в период с 1 по 10 мая, необходимо взять документ у своего начальника, подтверждающий необходимость выходить из дома.

Напомним, за нарушение самоизоляции в Свердловской области предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU