24 Апр 2020 2020-04-24T18:16:10+03:00

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В Свердловской области ввели дополнительные меры поддержки людей без определенного места жительства. Так, например учреждение социального обслуживания Свердловской области «Дом ночного пребывания» на время пандемии коронавируса будет работать круглосуточно. Об этом рассказали в министерстве социальной политики Свердловской области.

Для профилактики и предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции сотрудники учреждений для людей без определенного места жительства носят маски и перчатки. Кроме того в усиленном режиме проводится дезинфекция помещений. С людьми, оказавшимися в таких учреждениях проводят беседы о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

- Помимо «Дома ночного пребывания» работу по помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в Свердловской области осуществляют 54 территориальных управления социальной политики, 56 комплексных центров социального обслуживания и «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий», расположенный в поселке Лебяжье, который рассчитан на 75 стационарных мест, - рассказали в департаменте информационной политики.

Там также добавили, что в регионе создана целая сеть пунктов социальной помощи. По области установлено 30 модульных зданий в 29 учреждениях социального обслуживания, где может быть предоставлена срочная социальная помощь, включая ночлег и обогрев.

ИСТОЧНИК KP.RU