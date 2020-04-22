«Так тяжело было»: Стас Михайлов рассказал о перенесенном коронавирусе

22 Апр 2020 2020-04-22T17:12:15+03:00

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Популярный российский певец Стас Михайлов перенес коронавирус и теперь сидит дома на карантине. Все началось с двустороннего воспаления легких, с которым певец попал в больницу – подмосковную клинику «Лапино». Здесь эстрадному исполнителю сделали несколько тестов на COVID-19, однако только четвертый анализ зафиксировал коронавирус.

Сначала во время болезни у Михайлова пропало обоняние, а потом поднялась температура. Вирус, по словам певца, он мог подхватить, когда летел в самолете на гастролях, пишет KP.ru.

- Так тяжело я никогда не болел, так тяжело было: пять дней отлежал в больнице, потом меня дома лечили, докалывали. Все вместе почти две недели. Сейчас официально лечение окончилось, но врачи мне сказали еще две недели дома провести, - рассказывает Стас Михайлов. Это связано с тем, что после выздоровления человек еще 14 дней является переносчиком коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU