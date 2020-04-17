2020-04-17T12:33:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Результат за 30 минут: В России разработали самый точный в мире экспресс-тест на коронавирус

«Комсомолка» пообщалась с разработчиком теста для диагностики COVID-19
Лев ИСТОМИН
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Российские тесты - самые быстрые и точныеРоссийские тесты - самые быстрые и точныеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Передовой рубеж научных разработок мирового уровня: результат анализа готов уже через 30 минут, а его точность – свыше 99,9%. В список компаний такого уровня попала и российско-японская команда, создавшая тест-систему EMG. Это метод самого точного метода диагностики коронавируса, который основан на быстрой молекулярной диагностике на изотермальных реакциях.

Эту тест-систему теперь используют в России и в других странах. «Комсомольская правда» пообщалась с руководителей компании, которая производит новые экспресс-тесты «Эвотэк – Мирай – Геномикс» Ленаром Валеевым.

По словам Валеева, разработка теста начала месяц назад – в середине марта 2020 года. Работа велась в обстановке всеобщей мобилизации, поэтому в срочном порядке были переброшены ученые с других направлений, работали в круглосуточном режиме.

Задача была следующая: создание портативной лаборатории, производство которой можно было бы легко масштабировать. Итог: в рекордно сжатые сроки создана эффективная тест-система.

Работу курировало новосибирское предприятие «Вектор», на клинических испытаниях было разработчикам было предложено вслепую протестировать 800 образцов: 400 положительных и 400 отрицательных. Результат - ни одной ошибки!

- Мы гарантированно ловим 100 копий вируса на свабе. Другие системы чаще всего дают результат от 1000 копий и выше. Точность нашего теста свыше 99,9%, а многие другие изотермические тесты показывают точность ниже 95%, - рассказал «КП» Ленар Валеев.

Здесь для читателей нужно уточнить, что сваб – это зонд, то есть такая длинная трубка с ватным тампоном на конце, с его помощью берут мазок из глубины носоглотки. Вирус гриппа в организме моментально создает тысячи копий. Новый тест в первые часы определяет этот вирус.

Коронавирус более коварен: инкубационный период иногда длится до двух неделю. Все это время концентрация вирусов в организме человека довольно мала. На свабе во время теста иногда остается меньше 100 копий. А у человека с сильным иммунитетом - по 20-40 копий.

Поэтому очень важно поймать коронавирус, если даже в организме почти нет его следов. Новый тест российских разработчиков реагируют даже на 20-100 копий.

- Это передовой рубеж на сегодняшний день, до которого добрались только мировые лидеры, - резюмирует разработчик.

По словам Ленара Валеева, коллеги из Японии занимались разработкой реагентов, а российская сторона – производством наборов пробоподготовки, производстве части сырья, розливе реагентов, а также формировании наборов для реакций и создании самой портативной мини-лаборатории. Теперь все коммерческие права на использование уникальной технологии переданы России.

- Тест-системы EMG уже доставлены в США, ОАЭ, Австрию и другие страны. Там они или уже задействованы в диагностике или проходят последние регистрационные действия, - говорит Ленар Валеев.

С новой технологией можно за полчаса проверить поток пассажиров рейса, прибывшего в аэропорт. Пока люди проходят пограничный контроль и ждут багаж, результаты уже будут готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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