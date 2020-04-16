В Екатеринбурге во время ремонта рабочего раздавило колонной ХIХ века

16 Апр 2020 2020-04-16T19:00:18+03:00

Рабочий убирал строительный мусор, в этот момент на него упала кирпичная колонна Фото: Евгений Стоянов

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Трагический случай произошел в самом центре Екатеринбурга – на улице Карла Либкнехта. 42-летнего рабочего насмерть завалило кирпичной колонной.

До этого в этом здании располагался банк, недавно он съехал, а собственник помещения затеял там ремонт, рассказал «КП» осведомленный источник.

В пресс-службе регионального СКР уточнили, что трагедия случилась 14 апреля.

- Мужчина, не состоящий в трудовых отношениях с организацией, осуществляющей ремонт данного здания, производил уборку строительного мусора. Мужчина по своей инициативе стал демонтировать кирпичную колонну, в результате чего её фрагмент упал на него, причинив ему сочетанную травму, - рассказали в СК.

От полученных травм рабочий погиб на месте.

Сейчас силовики из Кировского следственного отдела СК по Екатеринбургу проводят проверку по факту ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773609" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге в старинном особняке погиб рабочий.Евгений Стоянов

Отметим, особняк на Карла Либкнехта,32 является объектом культурного наследия, построенном в ХIХ веке. Дом принадлежал екатеринбургскому архитектору Александру Падучеву (1824-1889).

ИСТОЧНИК KP.RU