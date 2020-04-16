В Екатеринбурге во время ремонта рабочего раздавило колонной ХIХ века
Трагический случай произошел в самом центре Екатеринбурга – на улице Карла Либкнехта. 42-летнего рабочего насмерть завалило кирпичной колонной.
До этого в этом здании располагался банк, недавно он съехал, а собственник помещения затеял там ремонт, рассказал «КП» осведомленный источник.
В пресс-службе регионального СКР уточнили, что трагедия случилась 14 апреля.
- Мужчина, не состоящий в трудовых отношениях с организацией, осуществляющей ремонт данного здания, производил уборку строительного мусора. Мужчина по своей инициативе стал демонтировать кирпичную колонну, в результате чего её фрагмент упал на него, причинив ему сочетанную травму, - рассказали в СК.
От полученных травм рабочий погиб на месте.
Сейчас силовики из Кировского следственного отдела СК по Екатеринбургу проводят проверку по факту ЧП.
В Екатеринбурге в старинном особняке погиб рабочий.Евгений Стоянов
Отметим, особняк на Карла Либкнехта,32 является объектом культурного наследия, построенном в ХIХ веке. Дом принадлежал екатеринбургскому архитектору Александру Падучеву (1824-1889).
ИСТОЧНИК KP.RU