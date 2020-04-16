2020-04-16T12:34:05+03:00
Общество

«На все нужно еще 24 миллиона»: в Горздраве Екатеринбурга заявили о нехватке машин скорой помощи

Официальный ответ начальника городского управления здравоохранения опубликовал депутат Гордумы Алексей Вихарев
Мария Трапезникова
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В Горздраве Екатеринбурга заявили о нехватке машин скорой помощиВ Горздраве Екатеринбурга заявили о нехватке машин скорой помощиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Горздраве Екатеринбурга заявили о том, что им для полноценной работы в нынешнее непростое время не хватает девять машин скорой помощи. Официальный ответ начальника управления здравоохранения города Дениса Демидова опубликован на своей странице в Facebook депутат Гордумы Алексей Вихарев.

- По состоянию на 7 апреля, 108 санитарных автомобилей состоят на балансе МБУ «ССМП», из них к списанию подготовлены 18 автомобилей скорой помощи, при этом в долгосрочном ремонте находятся семь машин, - сообщается в ответе. – Также ежедневно от 6 до 10 машин встают на текущий ремонт и техобслуживание. С учетом автомобилей СМП, предоставляемых по аутсорсингу в количестве 31 единицы, имеется дефицит санитарного автотранспорта – от 5 до 9 единиц ежесуточно, при полном отсутствии резервного автотранспорта.

Фото: Алексей Вихарев в Facebook

Фото: Алексей Вихарев в Facebook

Также в документе указана стоимость, которая необходима, чтобы покрыть дефицит – это 24,3 миллиона рублей. Покупка девяти машин скорой помощи позволит закрыть существующий сейчас дефицит и создаст минимальный резерв машин на 2020 год, без увеличения количества бригад.

Как отметил депутат Вихарев, членам Гордумы «удалось настоять на решении перераспределись 11,8 миллионов рублей, предназначенных на пиар Думы, на более важные нужды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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