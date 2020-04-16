2020-04-16T07:11:43+03:00
Общество

В пробах, которые брали на исследование в общественном транспорте Екатеринбурга, нашли бактерии кишечной палочки

Теперь Роспотребнадзор выяснит, как готовится дезинфицирующий раствор, которым обрабатывают составы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Ранее мы писали, что специалисты Роспотребнадзора взяли пробы в общественном транспорте Екатеринбурга – в том числе, среди прочего, и на коронавирус. Все они были отправлены на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». И накануне специалистам пришли результаты.

- Результаты проведенных лабораторных испытаний показали, что в единичных смывах с поручней транспортных средств были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В связи с этим всех транспортников обязали еще лучше дезинфицировать общественный транспорт. А сегодня днем, 16 апреля, специалисты планируют проверить, как изготавливается тот самый дезинфицирующий раствор, который используют для обработки транспорта и остановок, и повторно взять смывы для исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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