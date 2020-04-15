15 Апр 2020 2020-04-15T17:50:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Железнодорожный вокзал Екатеринбурга вошёл в пятёрку «самых красивых». Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Чтобы определить какие вокзалы считают красивыми, они опросили пользователей социальных сетей.

Согласно данным опроса, туристам из разных городов и стран также нравятся внешнее и внутреннее убранства железнодорожных гаваней в Екатеринбурге и Казани (у них по 6,4 процента). Далее в списке туристических предпочтений – вокзалы Новосибирска (5,6 процента), Ставрополя (4,8 процента), Краснодара (3,2 процента). Замыкают топ-десятку вокзалы в Воронеже и Омске.

Напомним, что первое здание вокзала Екатеринбурга было построено ещё в 1878 году при строительстве самой станции. А новое возвели к 1914 году и впоследствии неоднократно перестраивали. Последняя реконструкция здания вокзала проводилась в 2017 году в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Как рассказали в администрации Екатеринбурга, за сутки станция уральской столицы обслуживает более 115 тысяч пассажиров, отправляя их по семи направлениям. По объёму пассажиропотока поездов дальнего следования вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» является крупнейшим в регионах России - после московских и санкт-петербургских вокзалов.

ИСТОЧНИК KP.RU