Митрополит Кирилл попросил свердловчан встречать Пасху дома

15 Апр 2020 2020-04-15T18:09:38+03:00

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в Страстную неделю перед празднованием Пасхи обратился к верующим жителям Свердловской области с настоятельной рекомендацией, озвученной ранее Роспотребнадзором – в канун Светлого Христова Воскресения оставаться и молиться дома.

Причиной обращения к верующим стала непонятная ситуация с работой православных храмов региона, которые не собирались закрывать в период самоизоляции. Этот момент провоцировал спор между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который требовал отменить все массовые мероприятия и Екатеринбургской епархией, которые не закрывали храмы.

- То, что мы потеряли возможность жить в привычном ритме многолюдных соборных богослужений, не значит, что недостаток этого необходимо компенсировать в информационном поле, - говорит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. – Призываю всех священнослужителей и мирян митрополии, привыкших вести активную деятельность в социальных сетях, попытаться услышать, что нам хочет сказать Господь через посланные испытания. А услышать Его можно только утихнув самому.

Вечером, 15 апреля, губернатор Свердловской области сообщил, что договоренность с митрополитом Кириллом достигнута, и храмы на Пасху работать не будут. Праздничную службу можно будет посмотреть по телевидению и в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU