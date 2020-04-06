Под цели клиента: УБРиР разработал две новые кредитные карты

6 Апр 2020 2020-04-06T16:38:46+03:00

Кредитка «Хочу больше» создана специально для тех, кто хочет не только тратить деньги, но и зарабатывать Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил линейку кредитных карт, добавив в нее два новых предложения. С 6 апреля клиенты банка могут оформить карту «Хочу больше», позволяющую зарабатывать на кэшбэке, или карту «Наличная», платить за обслуживание которой необходимо только при наличии на ней задолженности.

Кредитка «Хочу больше» создана специально для тех, кто хочет не только тратить деньги, но и зарабатывать до 3000 рублей в месяц, ведь для владельцев карты доступен кэшбэк до 3% абсолютно на любые покупки. Кредитный лимит по карте — до 700 000 рублей, а льготный период, в течение которого пользоваться кредиткой можно абсолютно бесплатно, — 120 дней.

Кредитная карта «Наличная» — это запасной вариант на все случаи жизни, когда неожиданно стали необходимы средства. Она может лежать в кошельке клиента ровно до того момента, когда потребуется, и это не будет ему ничего стоить. Плата за обслуживание карты начинает начисляться с момента совершения по ней покупки: 1 рубль в день за 1000 рублей долга*. С этого же дня начинается грейс-период, он составляет 60 дней. В указанный срок на потраченную сумму проценты не начисляются, после погашения задолженности по карте он обнуляется. Для оформления карты нужен только паспорт, а кредитный лимит по ней достигает 150 000 рублей. Переводы и снятие наличных в пределах 60 000 рублей бесплатны.

«Мы регулярно проводим мониторинг рынка и исследуем запросы наших клиентов, чтобы создавать для них конкурентоспособные предложения. Мы пришли к выводу, что многие пользуются кредиткой, чтобы «перехватиться» до зарплаты, либо для того, чтобы получить солидный кэшбэк. Поэтому мы разработали кредитные карты с соответствующими этим целям выгодными условиями», — отмечает руководитель направления кредитных карт УБРиР Антон Зотов.

В современных реалиях несомненным плюсом является также то, что оставить заявку на оформление карты можно онлайн через мобильное приложение или на сайте банка. При положительном решении карта может быть доставлена клиенту прямо на дом** в удобное время.

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*При этом ежедневная комиссия ограничена 60 рублями.

**для Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Краснодара, Москвы, Новосибирска, Оренбурга, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы, Челябинска.