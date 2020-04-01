2020-04-01T09:34:43+03:00
Общество

«Синяя кнопка»: екатеринбургский фонд запустил тест на аутизм

На официальном сайте регионального Минздрава появится специальный раздел об аутизме в помощь родителям
Мария Трапезникова
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Фото: фонд "Я особенный"Фото: фонд "Я особенный"
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Минздрав Свердловской области вместе с благотворительным фондом «Я особенный», который помогает детям с аутизмом, запускает на своем сайте специальный раздел об аутизме. Это сделано в преддверии ко Всемирному дню распространения информации об этом заболевании. «Синяя кнопка» будет доступна уже завтра, 2 апреля.

В разделе появится информация об аутизме, а также бесплатный тест, который можно будет проводить уже с полутора лет. Там также появится вся необходимая информация о врачах, педагогах, коррекционных центрах, благотворительных фондах и некоммерческих организациях, которые профессионально занимаются аутизмом. Это значительно поможет и облегчит жизнь родителям.

- Родители, которые только что узнали о диагнозе, нуждаются в помощи особенно остро, - рассказала «КП-Екатеринбург» президент благотворительного фонда «Я особенный» Александрина Хаитова. - И, как правило, эта помощь им нужна срочно. Они бросаются на различные сайты, форумы, собирая непроверенную информацию. Раздел на сайте министерства станет для них главным источником помощи, потому что там будет содержаться только официальная, актуальная и максимально полная информация о ситуации с аутизмом в регионе.

Аутизм - это расстройство всего организма. Таким людям сложно выходить на контакт, учиться новому, контролировать себя и жить в окружающей среде. Как рассказали в пресс-службе фонда, в настоящее время с аутизмом рождается каждый 54-й ребенок. И почти всех таких детей можно социализировать, если начать заниматься с ними при первых признаках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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