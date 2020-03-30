2020-03-30T11:51:28+03:00
Происшествия

Свердловского грибника, убившего «розочкой» своего собутыльника, отправили в тюрьму на девять лет

Мужчины поссорились из-за того, что один из них не хотел делиться с другим алкоголем
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве собутыльника. В июле прошлого года, являясь заядлым грибником, от отправился в лес за грибами. Однако начавшийся дождь его планы изменил, и у мужчина отправился домой.

- На остановке общественного транспорта он познакомился с одним мужчиной, с которым стал распивать спиртное. После этого они продолжили «посиделки» в заброшенном общежитии, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Они поссорились, и грибник, схватив пустую стеклянную бутылку разбил ее, превратив в «розочку» и стал избивать собутыльника. От сильных ран тот скончался на месте. Обвиняемого полицейские обнаружили на пятом этаже.

- На тапочках гражданина имелись бурые пятна, похожие на кровь, а непосредственно на месте ЧП эксперт-криминалист обнаружил его отпечатки пальцев, что говорило о том, что он находился в эпицентре криминальных событий, - отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Грибник не стал спорить с полицейскими и сразу же признался в убийстве. Свои действия он объяснил тем, что его собутыльник не делился с ним спиртным. Следователи провели несколько экспертиз и проверку показаний на месте. В итоге, суд назначил грибнику 9,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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