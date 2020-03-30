2020-03-30T11:21:52+03:00
Общество

От 75 тысяч до полумиллиона: свердловский Минздрав озвучил ценник на лечение коронавируса

Все расходы больницам компенсируют в полном объеме
Мария Трапезникова
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Лечение от коронавируса больницам обходится от 75 тысяч до полумиллионаЛечение от коронавируса больницам обходится от 75 тысяч до полумиллионаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав Свердловской области вместе с ТФОМС утвердили тарифы на оплату медицинских услуг по лечению коронавирусной инфекции. Все расходы медорганизаций, связанные с профилактикой и лечением вируса, будут компенсированы в полном объеме.

Будет увеличено финансирование областных поликлиник: сумма, которую учреждение получает из системы ОМС ежемесячно, вне зависимости от объема оказанной помощи.

- Такая мера призвана поддержать первичное звено, на которое в текущих условиях возложена огромная ответственность с точки зрения как профилактики, так и выявления COVID-19, - рассказал директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин.

Стоимость одного анализа на коронавирус составляет 469 рублей. А, в целом, лечение в круглосуточном режиме обойдется от 75 тысяч до более, чем полумиллиона рублей - для наиболее тяжелых пациентов.

Как отметили в Минздраве, такой тариф позволит использовать самые современные препараты и технологии, включая и ИВЛ. Вся помощь, оказанная больницами с 1 марта, будет оплачиваться в соответствии с новыми расценками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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