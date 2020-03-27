В Екатеринбурге на три дня закроют переезд на Норильской

27 Март 2020 2020-03-27T11:18:08+03:00

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Железнодорожники из Екатеринбурга на три дня закроют переезд на 8-м километре участка между станциями Аппаратная и Березит, на улице Норильской, 75. Там планируют начать капитальный ремонт пути – в частности, рабочие заменят рельсы.

- В связи с этим, с 13 по 16 апреля, на переезде ежедневно с 23:00 до 04:00 железнодорожники планируют перекрывать движение транспорта в обоих направлениях, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Все это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов.

Во время ремонта объехать участок можно будет по улицам Объездной, Фронтовых Бригад и Шефской. Место проведения ремонта рабочие огородят и поставят соответствующие знаки.

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU