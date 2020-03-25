Россияне массово регистрируют огнестрельное оружие
Показатели за 2019 год существенно подросли
Россияне стали чаще приобретать оружиеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
За 2019 год в России граждане зарегистрировали 480 тысяч единиц огнестрельного оружия, а годом ранее – всего 420 тысяч единиц. Также за год подросли показатели по количеству полученных лицензий на оружие – с 399 тысяч до 442 тысяч.
Чаще всего россияне регистрировали охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие марки МР-155. Об этом со ссылкой на Росгвардию сообщает издание NEWS.ru.
Отметим, что сейчас огнестрельное оружие активно скупают в США. Люди опасаются социальных последствий эпидемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU