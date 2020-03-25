2020-03-25T13:08:35+03:00
Общество

Россияне массово регистрируют огнестрельное оружие

Показатели за 2019 год существенно подросли
Лев ИСТОМИН
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Россияне стали чаще приобретать оружиеРоссияне стали чаще приобретать оружиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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За 2019 год в России граждане зарегистрировали 480 тысяч единиц огнестрельного оружия, а годом ранее – всего 420 тысяч единиц. Также за год подросли показатели по количеству полученных лицензий на оружие – с 399 тысяч до 442 тысяч.

Чаще всего россияне регистрировали охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие марки МР-155. Об этом со ссылкой на Росгвардию сообщает издание NEWS.ru.

Отметим, что сейчас огнестрельное оружие активно скупают в США. Люди опасаются социальных последствий эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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