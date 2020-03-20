Фонду капитального ремонта Свердловской области шесть лет

20 Март 2020 2020-03-20T10:49:05+03:00

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6 марта 2020 года Региональному фонду капитального ремонта Свердловской области исполнилось 6 лет. Самое время подытожить, что было сделано за это время для улучшения жилищных условий свердловчан.

За 6 лет реализации Региональной программы в области заменено 1647 лифтов с превышенным сроком эксплуатации и отремонтировано 6100 многоквартирных домов. В этих жилых домах полностью обновлены инженерные системы жизнеобеспечения, фасады и кровли. Условия проживания улучшили более 298 тысяч свердловчан.

Региональная программа Свердловской области рассчитана на 30 лет и включает в себя 27 972 дома площадью порядка 88,9 млн кв. метров. Изначально люди не верили в ее успешное выполнение, относились к новому порядку обновления многоквартирников с недоверием. Благодаря повышению информационной открытости фонда и качества выполнения работ на объектах отношение граждан к капитальному ремонту изменилось в лучшую сторону значительно возросла собираемость взносов. По итогам 2019 года платежная дисциплина населения области составила 96,43 %.

Отметим, что за 6 лет работы фонд стал новатором по многим аспектам капитального ремонта:

· первым перешел на круглогодичный цикл проведения ремонтов;

· внедрил комплексный подход к ремонту домов;

· использует систему онлайнмониторинга и фотоконтроля проведения ремонтов «ОКО Капремонта»;

· запустил и реализовал проект по ускоренной замене устаревшего лифтового оборудования.

С 2014 года специалисты фонда провели колоссальную работу: буквально с нуля запустили сложный и трудоемкий процесс обновления жилфонда региона, в который вовлечены собственники жилья, управляющие компании, контролирующие и надзорные органы, представители общественности и средств массовой информации. Фонд наладил механизм взаимодействия с администрациями муниципальных образований Свердловской области, с эксплуатирующими жилфонд организациями. У всех участников Программы капитального ремонта появилось четкое понимание своей роли в ее реализации, обязанностей и полномочий.