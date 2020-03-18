Туры и маршруты по Уралу представили на презентации в рамках выставки «Интурмаркет»

18 Март 2020 2020-03-18T10:35:35+03:00

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Достопримечательности Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска – Уральского, Алапаевска, Ирбита, туры по Уралу, музей Ельцина и туристический кластер «Гора Белая» презентованы гостям и участникам международной туристической выставки. В Большой уральской презентации приняли участие около 100 туроператоров и турагентств, СМИ, блогеров со всей России. Гости отвечали на вопросы викторины, получали уральские сувениры, а также пробовали уральский десерт из диких ягод. Рассказать об Урале помог наш замечательный земляк, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, в своем видеообращении он пригласил всех на Ночь музыки, которая пройдет в Екатеринбурге в июне.

«Уикенд на Урале» - именно в таком формате туроператорам предложили познакомиться с туристической индустрией региона. Как отметила директор «Центра развития туризма Свердловской области» Эльмира Туканова, в Екатеринбурге есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести в регионе полноценный уик-енд, уделив внимание и основным достопримечательностям Екатеринбурга и совершить радиальный выезд в область. Спектр предложений огромен: от трекинг-маршрутов в горы, мини-сплавов по Чусовой до познавательных туров по объектам промышленного туризма и горнозаводской цивилизации, по местам, связанным с пребыванием на Урале Романовых, этнографическим объектам уральской глубинки и многим-многим другим. В презентации принял участие прямой потомок великого русского композитора Петра Ильича Чайковского – Денис фон Мекк. Делом его жизни стала популяризация информации о жизни и творчестве Петра Ильича Чайковского, а также просветительская деятельность о жизни двух его братьев - меценатах и предпринимателях, живших вместе с композитором в Алапаевске в 19 веке. Участникам презентации были представлены объекты, связанные с Чайковскими с Алапаевске и Ирбите. Туристические компании «Урал Терра», «Отрада», Бюро путешествий и экскурсий «Тур-Урал», «Трэвэл-Урал» подробно рассказали профессионалам турбизнеса о готовых пакетных турах, экскурсионных программах на присоединение, условиях работы для агентств. Отметим, презентация Свердловской области на «Интурмаркете» организованы Центром развития туризма Свердловской области при поддержке Министерства инвестиций и развития региона.

Одним из ярких участников презентации стало предприятие народных художественных промыслов Свердловской области - «Тагильский поднос» из Нижнего Тагила, организовавший на выставке мастер-класс по росписи уральских подносов. Тагильскую роспись по праву называют предшественником Жостовской росписи и одним из легендарных брендов русской культуры. Качество и пластичность металла в обработке Тагильских мастеров высоко ценилась в России и за ее пределами. Впервые о металлическом подносе, расписанном лаковыми красками, стало известно в 1746 году, этот год принято считать датой основания промысла. Тагильские мастера продолжают эту славную традицию уже более 250 лет, и сегодня можно посмотреть на весть процесс своими глазами на экскурсиях и мастер-классах.

Гости отвечали на вопросы викторины, получали уральские сувениры, а также пробовали уральский десерт из диких ягод

Одним из элементов качественного вовлечения аудитории стала онлайн-викторина в мобильном приложении, в течение презентации пользователи отвечали на вопросы о Свердловской области и первые 15 лидеров получили памятные призы и подарки. Главный приз - уик-енд на Урале в пятизвездочном отеле «Атриум палас отель» - достался представителю турагентства «Бирюза» (Москва).

Также Свердловская область на площадке «Интурмаркета» представила маршрут Екатеринбург- Алапаевск на объединенном стенде национального проекта «Императорский маршрут». От нашего региона в работе стенда приняли участие Центр развития туризма, туроператор «Королевство путешествий» и Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера. Посетители выставки познакомились с объектами Екатеринбурга и Алапаевска, связанными с местами памяти Членов Императорского дома Романовых, а также с событийным календарем региона и программой Царских дней в 2020 году. Важным деловым мероприятием стал круглый стол «Туризм 20..35..50+», где представителям турбизнеса рассказали о проекте развития инклюзивного туризма в Свердловской области.