Наркоманы стали меньше грабить, насиловать и убивать: почему показатели упали на треть

11 Март 2020 2020-03-11T14:21:44+03:00

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По итогам 2019 года в России резко снизилось количество преступлений, совершенных под воздействием наркотиков. За 12 месяцев минувшего года их по стране зарегистрировано 10 тысяч, а в 2018 году – 14,5 тысяч. Показатель за год упал на треть.

Больше всего подобных преступлений совершается в Московской области – 1000, в Москве – 871 и Санкт-Петербурге – 519, далее в лидерах – Татарстан – 420 и Челябинская область – 420. Такую статистику со ссылкой на МВД приводит информационный портал NEWS.ru.

При этом, в Чукотском и Ненецком АО подобных преступлений не зафиксировано вовсе. А в Республике Алтай и Еврейской автономной области – по одному злодеянию. Также в Чечне за год совершено всего 8 преступлений под воздействием запрещенных веществ.

Снижение тревожных показателей может быть связано вовсе не с уменьшением числа наркозависимых, а с тем, что полицейские далеко не всегда отправляют задержанные на обследование в наркологический диспансер. Это происходит из-за удаленности подобных учреждений, либо из-за отсутствия внешних признаков наркотического опьянения. Такое мнение выразил экс-сотрудник ГУУР МВД СССР полковник полиции Евгений Черноусов.

ИСТОЧНИК KP.RU