2020-03-09T07:32:48+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 35 человек

Из них пять детей
Данил СВЕЧКОВ
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Звеном газодымозащитной службы с помощью масок самоспасатель по лестничным маршам спасены пять человек.Звеном газодымозащитной службы с помощью масок самоспасатель по лестничным маршам спасены пять человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В воскресенье поздно вечером, в 23.48, в Екатеринбурге случился пожар. На улице Авангардной у многоэтажного жилого дома загорелась кровля. Огонь распространился на площадь в 50 квадратных метров.

- Эвакуированы по лестничным маршам самостоятельно до прибытия пожарных подразделений 30 человек, из них 5 детей, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Звеном газодымозащитной службы с помощью масок самоспасатель по лестничным маршам спасены пять человек.

На борьбу с огнем прибыли три пожарные машины и десять сотрудников МЧС. К 04.50 огонь был потушен и закончены проливка и разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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