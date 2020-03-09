В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 35 человек
В воскресенье поздно вечером, в 23.48, в Екатеринбурге случился пожар. На улице Авангардной у многоэтажного жилого дома загорелась кровля. Огонь распространился на площадь в 50 квадратных метров.
- Эвакуированы по лестничным маршам самостоятельно до прибытия пожарных подразделений 30 человек, из них 5 детей, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Звеном газодымозащитной службы с помощью масок самоспасатель по лестничным маршам спасены пять человек.
На борьбу с огнем прибыли три пожарные машины и десять сотрудников МЧС. К 04.50 огонь был потушен и закончены проливка и разбор сгоревших конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU