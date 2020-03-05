2020-03-05T11:18:20+03:00
Общество

«Завод нас травит»: жительницы уральского города попросили у Путина на 8 марта чистых воздух

Местные жители неоднократно обращались в администрацию и прокуратуру, но безрезультатно
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Местные жительницы записали видеообращение к Путину. Фото: скриншот с видеоМестные жительницы записали видеообращение к Путину. Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Жительницы Сухого Лога, городка, который находится под Екатеринбургом, записали видеобращение к Президенту РФ Владимиру Путину и попросили у него особый подарок на 8 марта. И это не цветы или конфеты. Женщины попросили у главы страны чистый воздух.

- Мы и наши дети нуждаемся в вашей защите. Староцементный завод нас травит. Производство ежедневно выбрасывает тонны ядовитой пыли на наши дома на протяжении уже пяти лет, - рассказывают женщины.

Жительницы Сухого Лога попросили у Путина чистый воздух.Видео: общественное движение "живой город"

Местные жители неоднократно обращались в администрацию и прокуратуру с просьбой как-то решить эту проблему. Даже писали письма в Госдуму и Росприроднадзор – но никакой реальной помощи так и не получили. Поэтому теперь единственная надежда у женщин на Президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В Верхней Пышме загорелась кабина крана с рабочим внутри
Врачи и власть хотят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на Урале на четверть
Сонеты Шекспира в сопровождении саксофонов будут звучать на вокзале Екатеринбург в преддверии 8 марта
Екатеринбург вошел в десятку городов-изменщиков
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
В Екатеринбурге ищут женщину с веснушками на лице и рыжими волосами
Глава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваев
УБРиР: процентную ставку по кредиту теперь определяет клиент
«Биглион» запустил праздничный календарь в честь 10-и летия
На дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителей
Открыта продажа жд-билетов для школьников со скидкой 50 % на летний сезон
Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу
На Урале ужесточили приговор женщине, которая в пьяном виде дважды переехала школьниц
Проверяли на «детекторе лжи»: на Урале женщину-рецидивистку отправили в тюрьму на 11 лет за убийство знакомого