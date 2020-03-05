«Завод нас травит»: жительницы уральского города попросили у Путина на 8 марта чистых воздух

5 Март 2020 2020-03-05T11:18:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницы Сухого Лога, городка, который находится под Екатеринбургом, записали видеобращение к Президенту РФ Владимиру Путину и попросили у него особый подарок на 8 марта. И это не цветы или конфеты. Женщины попросили у главы страны чистый воздух.

- Мы и наши дети нуждаемся в вашей защите. Староцементный завод нас травит. Производство ежедневно выбрасывает тонны ядовитой пыли на наши дома на протяжении уже пяти лет, - рассказывают женщины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/764713" frameborder="0"></iframe> Жительницы Сухого Лога попросили у Путина чистый воздух.Видео: общественное движение "живой город"

Местные жители неоднократно обращались в администрацию и прокуратуру с просьбой как-то решить эту проблему. Даже писали письма в Госдуму и Росприроднадзор – но никакой реальной помощи так и не получили. Поэтому теперь единственная надежда у женщин на Президента.

ИСТОЧНИК KP.RU