Куйвашев помог юному уральцу сделать ремонт в квартире

3 Март 2020 2020-03-03T14:25:06+03:00

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Губернатор Свердлвоской области Евгений Куйвашев продолжает исполнять желания маленьких горожан с помощью «Елки желаний». В одной из открыток, которую глава региона снял с елки в Кремле в конце декабря, 12-летний Илья Величко попросил отремонтировать ему квартиру. Оказалось, что на обновление дома мальчик уже давно копит деньги.

- К работе практически сразу приступили дизайнеры. Полностью доверившись им, семья мальчика не контролировала ход ремонта, а, попав в квартиру, удивилась, насколько все преобразилось, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Дизайнеры даже сделали «тайное» место в комнате подростка – гардеробную, в которой он может оставаться с друзьями и фантазировать.

Фото: региональный департамент информполитики

- Я прочитал книгу «Том Сойер». И мне очень захотелось тайное место. Оно у меня появилось. Здесь я буду тайне записки прятать, приглашать гостей, будем тайно сидеть, - рассказал сам Илья.

Напомним, «Елка желаний» - благотворительная всероссийская акция, цель которой – исполнить мечты тяжело больных детей и детей в трудной жизненной ситуации. С елки в Кремле губернатор Куйвашев снял три открытки. Помимо квартиры для Ильи Величко, глава региона подарил телескоп Кириллу Морозову и поездку в Сочи Виталию Муханову.

ИСТОЧНИК KP.RU