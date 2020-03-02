Концерт Натальи Орейро в Екатеринбурге перенесли на полгода
Плохие новости для всех поклонников Натальи Орейро – ее концертный тур по России, в рамках которого был запланирован концерт в Екатеринбурге, перенесли на осень.
Как рассказали «Комсомолке», причиной стали «технические причины со стороны организаторов».
- В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде, концерты тура «20 лет вместе» не состоятся, - сообщили организаторы.
В Екатеринбург певица приедет в ноябре-декабре 2020 года. Купленные билеты будут действовать на новую дату, но их можно сдать с 15 марта по 15 июня.
Помимо Урала Орейро посетит такие города как Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Уфу, Самару, Краснодар, Самару, Волгоград, Воронеж, Иркутск и Тюмень.
ИСТОЧНИК KP.RU