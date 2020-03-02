Концерт Натальи Орейро в Екатеринбурге перенесли на полгода

2 Март 2020 2020-03-02T10:50:43+03:00

Купленные билеты будут действовать на новую дату, но их можно сдать с 15 марта по 15 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Плохие новости для всех поклонников Натальи Орейро – ее концертный тур по России, в рамках которого был запланирован концерт в Екатеринбурге, перенесли на осень.

Как рассказали «Комсомолке», причиной стали «технические причины со стороны организаторов».

- В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде, концерты тура «20 лет вместе» не состоятся, - сообщили организаторы.

В Екатеринбург певица приедет в ноябре-декабре 2020 года. Купленные билеты будут действовать на новую дату, но их можно сдать с 15 марта по 15 июня.

Помимо Урала Орейро посетит такие города как Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Уфу, Самару, Краснодар, Самару, Волгоград, Воронеж, Иркутск и Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU