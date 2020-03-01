2020-03-01T12:32:00+03:00
Происшествия

Личность уже установили: в Екатеринбурге на кладбище нашли труп мужчины

Кости умершего увидел случайный прохожий во время прогулки с собакой
Олег ГАЛИМОВ
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Силовики уже ищут родственников мужчиныСиловики уже ищут родственников мужчиныФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга случайный прохожий нашел останки мужчины. Страшную находку удалось заметить благодаря собаке. В Следственном комитете подтвердили информацию и заявили, что личность умершего уже установлена.

- На территории одного из кладбищ были найдены останки 40-летнего мужчины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Сейчас проводиться проверка, также следователи ищут родственников мужчины. Тело пролежало в лесопарковой зоне несколько месяцев, труп сильно обглодали животные, - рассказал «Комсомолке» заместитель руководителя следственного отдела Следственного комитета по Верх-Исесткому району Александр Петров.

Отметим, что рядом с останками был найден паспорт мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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