Личность уже установили: в Екатеринбурге на кладбище нашли труп мужчины
В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга случайный прохожий нашел останки мужчины. Страшную находку удалось заметить благодаря собаке. В Следственном комитете подтвердили информацию и заявили, что личность умершего уже установлена.
- На территории одного из кладбищ были найдены останки 40-летнего мужчины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Сейчас проводиться проверка, также следователи ищут родственников мужчины. Тело пролежало в лесопарковой зоне несколько месяцев, труп сильно обглодали животные, - рассказал «Комсомолке» заместитель руководителя следственного отдела Следственного комитета по Верх-Исесткому району Александр Петров.
Отметим, что рядом с останками был найден паспорт мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU