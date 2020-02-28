2020-02-28T16:01:50+03:00
Общество

«Девчонки скрасят ваш досуг!»: жительницы уральского поселка заманивают к себе молодых врачей

По словам жителей поселка Лазаревый, им приходится ездить в другой населенный пункт, чтобы получить квалифицированную помощь [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Жительницы поселка обратились в СМИ за помощью. Фото: скриншот видеоЖительницы поселка обратились в СМИ за помощью. Фото: скриншот видео
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Жители поселка Лазаревый, что под Екатеринбургом, записали обращение к молодым врачам. По словам женщин, специалистов в глубинке нет и эта проблема касается и соседних поселков.

- Чтобы получить медпомощь приходится ехать в соседний большой поселок. Проблема не только у нас, но у родственников и друзей, проживающих в нашей области в других небольших поселках. У многих маленькие дети и нет машины, чтобы добраться до медика. Понимаем, что уж таить, что многие выпускники медицинских институтов попросту не хотят после обучения в городе ехать работать в деревню, - рассказывают жительницы Лазаревого.

В поселке под Екатеринбургом нет врача - жители бьют тревогу.

Женщины также сетуют на то, что у многих нет возможности ездить в соседние поселки, где есть врачи. Личный автомобиль есть далеко не во всех семьях.

- Мы решили замотивировать выпускников, дать им понять, что у нас здесь отлично! Свежий воздух, природа и мы – молодые красивые девушки. А еще большие денежные бонусы от государства при переезде работать в поселок. Мы веселые девчонки, обещаем в свою очередь скрасить ваш досуг! Молодые медики, ждем вас к нам! – добавили уральцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Девчонки скрасят ваш досуг!»: жительницы уральского поселка заманивают к себе молодых врачей
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