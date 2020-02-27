2020-02-27T07:20:13+03:00
Общество

Свердловское Минобразования предупредило школьников о вреде текстов Элджея

Письмо с разъяснениями разослали родителям подростков в Каменске-Уральском
Мария Трапезникова
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Фото: страница Элджея во "ВКонтакте"Фото: страница Элджея во "ВКонтакте"
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Свердловское Министерство образования и молодежной политики обратилось к родителям школьников Каменска-Уральского и предупредило их о вреде, который может нанести их детям песни Элджея. Для этого всем разослали документ с соответствующим текстом. Одной копией поделились подписчики в сообществе «Говорит Каменск-Уральский».

- Одним из популярных музыкальных исполнителей, творчество которого содержит произведения, причиняющие вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, содержит признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, является артист, выступающий под псевдонимом «Элджей», - говорится в документе.

Фото: сообщество "Говорит Каменск-Уральский"

Фото: сообщество "Говорит Каменск-Уральский"

В Министерстве считают, что его песни являются «серьезной угрозой общественной безопасности». Благодаря им в обществе возникает терпимое отношение к употреблению запрещенных веществ, а также повышается спрос на наркотики.

В документе также уточняется, что концерты Элджея пройдут на территории Свердловской области с 8 марта по 18 апреля. Его выступление в Екатеринбурге запланировано на площадке «Теле-клуб» уже 14 марта. Вместе с тем, на сайте клуба стоит возрастное ограничение на вход «18+».

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что данные меры - всего лишь планомерная профилактическая работа.

- Одним из направлений такой работы является оперативное информирование и родительской общественности, и педагогического сообщества о возможных рисках, - добавили там.

Основанием для этого стали лингвистические исследования, проводимые по текстам Элджея, «результаты которых свидетельствуют о наличии определенных угроз физическому или нравственному здоровью молодых людей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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