2020-02-25T07:38:42+03:00
Общество

Свердловская прокуратура выяснит, чем отравились юные хоккеисты из Нижнего Тагила

Дети приехали на соревнования, сходили в кафе, а на следующий день шесть из них попали в больницу с кишечной инфекцией
Мария Трапезникова
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Свердловская прокуратура выяснит, чем отравились юные хоккеисты из Нижнего ТагилаСвердловская прокуратура выяснит, чем отравились юные хоккеисты из Нижнего ТагилаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская прокуратура решила выяснить, почему и чем отравилась команда юных хоккеистов из Нижнего Тагила, которые приехали в Карпинск на соревнования по хоккею с мячом в сопровождении тренера и родителей. В сборной – 13 детей 10-11 лет. Они временно остановились в гостинице «Урал» и питались организованно в местной столовой.

- По предварительной информации, 23 февраля команда посещала кафе, после чего 24 февраля шесть спортсменов были госпитализированы в стационар Карпинской горбольницы с признаками кишечной инфекции, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Одного из них, находящегося в удовлетворительном состоянии, по заявлению родители увезли домой.

Для проверки привлекли специалистов Роспотребнадзора. Эксперты установят все обстоятельства, при которых заболели дети – в том числе, соблюдались ли сотрудниками кафе требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи.

В данный момент у кафе были отобраны пробы продуктов, образцы приготовленных блюд, а также смывы с оборудования пищеблока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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