Юлия Михалкова рассказала, как из 100 долларов сделать четверть миллиона

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:38:34+03:00

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Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сейчас находится в Майями и делится со своими фанатами впечатлениями об отдыхе. После традиционной пробежки она зашла в музей современного искусства и вдохновившись рассказала своим подписчикам в Instagram, что нужно для того чтобы из 100 долларов получить четверть миллиона. По мнению телеведущей, во всем важна идея.

- Вот смотрите: старые запчасти от стиральной машины и прочий металлолом весом сто килограммов. Сколько это может стоить? Несколько тысяч рублей? Наверное. Но, если за дело возьмется современный художник и придумает эти детали соединить в фигуру жирного тунца, а потом выставит в известном музее, то цена железяк возрастет до 275 тысяч долларов, - написала Юлия Михалкова на своей странице в Instagram.

Исходя из этого рассуждения, светская львица сделала вывод, что самое ценное в мире - это идеи. По словам пельмешки, именно идея превращает кусок холста и килограмм масляных красок в «Мону Лизу» или «Черный квадрат».

ИСТОЧНИК KP.RU