Работали ФСБ и СК: на Урале завели дело на чиновника, который "рулил" городским кладбищем

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:06:06+03:00

Сегодня в квартире и кабинете Сергея Ефимова прошли обыски

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В Новоуральске возбуждено уголовное дело против директора МКУ "Управление городским хозяйством" (УГХ) Сергея Ефимова. Как рассказал "КП-Екатеринбург" начальник следственного отдела СКР Новоуральска Егор Порошин, дело заведено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Следствие считает, что чиновник допускал нарушения в ходе заключения муниципальных контрактов. Как уточнил следователь, сегодня у директора УГХ прошли обыски.

- Сегодня в служебных кабинетах и по месту жительства прошли обыски с участием сотрудников ФСБ. В городской суд направлены материалы об отстранении его от должности, - рассказал Егор Порошин в разговоре с "КП".

Также следователь уточнил, что обыски проходили и на территории кладбища, расположенного в Верх-Нейвинске (поселок в пригороде Новоуральска. - Прим. Ред.). Вопросы захоронения входили в зону ответственности УГХ и, как считает следствие, там тоже были существенные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU