Работали ФСБ и СК: на Урале завели дело на чиновника, который "рулил" городским кладбищем
В Новоуральске возбуждено уголовное дело против директора МКУ "Управление городским хозяйством" (УГХ) Сергея Ефимова. Как рассказал "КП-Екатеринбург" начальник следственного отдела СКР Новоуральска Егор Порошин, дело заведено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".
Следствие считает, что чиновник допускал нарушения в ходе заключения муниципальных контрактов. Как уточнил следователь, сегодня у директора УГХ прошли обыски.
- Сегодня в служебных кабинетах и по месту жительства прошли обыски с участием сотрудников ФСБ. В городской суд направлены материалы об отстранении его от должности, - рассказал Егор Порошин в разговоре с "КП".
Также следователь уточнил, что обыски проходили и на территории кладбища, расположенного в Верх-Нейвинске (поселок в пригороде Новоуральска. - Прим. Ред.). Вопросы захоронения входили в зону ответственности УГХ и, как считает следствие, там тоже были существенные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU