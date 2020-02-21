2020-02-21T13:22:47+03:00
Общество

Самогонные аппараты и шуроповерты: что екатеринбуржцы получат на 23 февраля

Женщины приготовили своим мужчинам и «традиционные» подарки, и совсем необычные
Мария Трапезникова
Поделиться:
Подарки мужчинам обещают подарить самые разныеПодарки мужчинам обещают подарить самые разныеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Аналитики е-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon проанализировали больше 800 тысяч заказов и 5 миллионов поисковых запросов в преддверии 23 февраля. И сравнили, что бы мужчины хотели получить в подарок от своих женщин, и что им подарят на самом деле.

Так, по данным аналитиков, с 14 по 19 февраля екатеринбуржцы искали и смотрели большие и сложные конструкторы, и различные электроинструменты – дрели, шуруповерты и лобзики. В то же время их прекрасные спутницы искали на Ozon, в основном, аксессуары – кошельки и рюкзаки. Их продажи выросли на 160% и 180%.

- В конце февраля жители Урала начинают готовиться к дачному сезону, и хозяйки заранее задумываются, что будут делать с урожаем ягод и фруктов, - рассказали в пресс-службе Ozon. – Возможно, поэтому продажи дистилляторов для приготовления домашних настоек и других алкогольных напитков выросли на 90%.

Большой спрос в преддверии 23 февраля и среди различных моделей военной техники (+150%) – танки Т-43 и ракетный комплекс «Тополь». А еще носки – куда же без них. Спрос на них возрос сразу на 250%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работали ФСБ и СК: на Урале завели дело на чиновника, который "рулил" городским кладби
В Екатеринбурге принудительно изымут детей, у которых подозревают коронвирус
Tele2 избавилась от фраз-раздражителей
От удара потерял сознание: в Екатеринбурге на мужчину упала глыба льда
В Каменске-Уральском мужчина атаковал пункт микрозаймов
Лучшие из лучших: сборную России на «Большом шлеме» представят пять уральских дзюдоистов
Екатеринбурженка отсудила 93 тысячи за испорченную дубленку
Логистический учебный класс открылся на Свердловской детской железной дороге
На Урале школьник порезал руку во время урока труда, пока счищал с крыши снег
Самогонные аппараты и шуроповерты: что екатеринбуржцы получат на 23 февраля
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
Салют на 23 февраля в Екатеринбурге 2020: место и время
Двух уральцев отправили под суд за убийство 18-летней давности
Екатеринбург вошел в тройку самых мужественных городов России и СНГ