Самогонные аппараты и шуроповерты: что екатеринбуржцы получат на 23 февраля

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:22:47+03:00

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Аналитики е-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon проанализировали больше 800 тысяч заказов и 5 миллионов поисковых запросов в преддверии 23 февраля. И сравнили, что бы мужчины хотели получить в подарок от своих женщин, и что им подарят на самом деле.

Так, по данным аналитиков, с 14 по 19 февраля екатеринбуржцы искали и смотрели большие и сложные конструкторы, и различные электроинструменты – дрели, шуруповерты и лобзики. В то же время их прекрасные спутницы искали на Ozon, в основном, аксессуары – кошельки и рюкзаки. Их продажи выросли на 160% и 180%.

- В конце февраля жители Урала начинают готовиться к дачному сезону, и хозяйки заранее задумываются, что будут делать с урожаем ягод и фруктов, - рассказали в пресс-службе Ozon. – Возможно, поэтому продажи дистилляторов для приготовления домашних настоек и других алкогольных напитков выросли на 90%.

Большой спрос в преддверии 23 февраля и среди различных моделей военной техники (+150%) – танки Т-43 и ракетный комплекс «Тополь». А еще носки – куда же без них. Спрос на них возрос сразу на 250%.

ИСТОЧНИК KP.RU