18 Февр. 2020 2020-02-18T17:27:11+03:00

Никаких специальных знаний для того, чтобы прийти и помочь детям заниматься, не нужно

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге ищут волонтеров на инклюзивные кружки. Никаких специальных знаний для того, чтобы прийти и помочь детям заниматься, не нужно. На кружках дети учатся взаимодействовать друг с другом, улучшают навыки мелкой моторики, развивают интеллект, внимание и усидчивость. Сейчас каждые выходные проводятся кружки по лего и робототехнике. Поэтому волонтеры нужны, чтобы помочь детям разобраться в схемах лего и поставить на места детали.

Фото: Фонд помощи детям с аутизмом «Я особенный»

- Если думаете, что это очень сложно и страшно, то нет. Наши дети многое могут и некоторые из них почти не отличаются от детей без диагнозов, просто им нужно немного помочь. Дети, несмотря на тяжёлые диагнозы интеллектуального развития (аутизм, шизофрения, задержка развития, умственная отсталость), собирают сложные лего-конструкции и программируют роботов, - рассказали КП-Екатеринбург в фонде помощи детям с аутизмом «Я особенный».

Фото: Фонд помощи детям с аутизмом «Я особенный»

Занятия проводятся по субботам с 13 до 16 часов в ТЦ «Мега» в локации «Мегаместо». Ближайшие пройдут 22 и 24 февраля. Если вы хотите стать волонтёром, обратитесь в фонд помощи детям с аутизмом «Я особенный».

ИСТОЧНИК KP.RU