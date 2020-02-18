В Свердловской области в полтора раза сократилось число жителей
Свердловскстат опубликовал свежие демографические данные, которые подытожили весь прошедший 2019 год. Так, число умерших на территории Свердловской области превысило число родившихся. Естественная убыль населения достигла 11 298 человек - по сравнению с прошлым годом цифра увеличилась почти в 1,4 раза.
Фото: Свердловскстат
За прошлый год на Урале родилось больше 46 тысяч младенцев. Это на четыре тысячи меньше, чем за 2018 год. Но вместе с тем число браков значительно увеличилось и достигло 28 359 (на 587 больше, чем в 2018 году). А количество разводов, наоборот, уменьшилось - почти на две тысячи.
Основными причинами смертности населения стали болезни системы кровообращения - инсульты, инфаркты, ишемическая болезнь сердца и многие другие. На втором месте - смертность от онкологических болезней. А вот смертность от различных внешних причин (травм, убийств, отравлений алкоголем) снизилась. Но выросло количество самоубийств - 464 случая (на 16 больше, чем в 2018 году).
ИСТОЧНИК KP.RU