2020-02-18T15:07:43+03:00
Общество

В Свердловской области в полтора раза сократилось число жителей

Естественная убыль населения достигла 11 298 человек
Мария Трапезникова
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На Урале стали чаще умиратьНа Урале стали чаще умиратьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловскстат опубликовал свежие демографические данные, которые подытожили весь прошедший 2019 год. Так, число умерших на территории Свердловской области превысило число родившихся. Естественная убыль населения достигла 11 298 человек - по сравнению с прошлым годом цифра увеличилась почти в 1,4 раза.

Фото: Свердловскстат

Фото: Свердловскстат

За прошлый год на Урале родилось больше 46 тысяч младенцев. Это на четыре тысячи меньше, чем за 2018 год. Но вместе с тем число браков значительно увеличилось и достигло 28 359 (на 587 больше, чем в 2018 году). А количество разводов, наоборот, уменьшилось - почти на две тысячи.

Основными причинами смертности населения стали болезни системы кровообращения - инсульты, инфаркты, ишемическая болезнь сердца и многие другие. На втором месте - смертность от онкологических болезней. А вот смертность от различных внешних причин (травм, убийств, отравлений алкоголем) снизилась. Но выросло количество самоубийств - 464 случая (на 16 больше, чем в 2018 году).

ИСТОЧНИК KP.RU

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